Министр обороны отметил, что Украина хочет улучшить защиту от вражеских обстрелов, в связи с чем в нашей стране разработают систему противовоздушной и противоракетной обороны, у которой будет сразу три уровня, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу Резникова.

Глава оборонного ведомства отметил, что четкое видение в плане создания ситемы ПВО-ПРО сформировано благодаря опыту и успехам ВС ВСУ под командованием генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Отметим, что немецкое правительство сообщило о новой поставке военной помощи Украине. В Берлине рассказали, какие боевые машины и оборудование получили украинские защитники из Германии.