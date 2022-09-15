Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Мариупольского горсовета в Телеграм, люди начали массово выходить на улицы и устраивать протесты из-за отсутствия в квартирах водоснабжения, а также электричества.

Дословно из опубликованного сообщения:

«Среди местного населения в городе растет недовольство, так как оккупанты не спешат выполнять собственные обещания. А уже скоро придет зима и будут холода».

Отмечается также, что первый стихийный митинг жители сразу трех домов устроили у здания «Азовжилкомплекс». Согласно их словам, в домах уже по три месяца нет ни света, ни водоснабжения. Коммунальщики захваченного города не хотят проводить ремонтные работы в месте прорыва и на разбитой подстанции.

В городском совете Мариуполя добавили, что люди просто выживают, а оккупационная «администрация» не предоставляет ни единого ответа о причинах происходящей ситуации.

Жители же других районов города также возмущены отсутствием самых элементарных условия для жизни.