Эксперт сообщил, что в Херсонской области идут позиционные бои по всей фронтовой линии, однако армия Украины не спешит идти в контрнаступление на Южнобужском направлении, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Жданова, ВСУ истощают эту самую большую вражескую группировку из 25 000 военных, лишая россиян боеспособности путем контроля логистических путей и огневых атак.

Как предполагает эксперт, Генштаб не будет спешить с атакой в этом районе, как это было в Харьковской области. Сейчас захватчики столкнулись с серьезной нехваткой снарядов и топлива, кроме того, они деморализованы, поскольку понимают, что они не могут уйти с правого берега.

Ранее руководитель объединенного координационного центра пресс-центра Сил обороны Украины Наталья Гуменюк сообщила о ситуации на фронте в Херсонской области. По ее словам, ВСУ имеют убедительные успехи, а путинские военные находятся в подавленом состоянии.