Как сообщает «НБН», об этом председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко написал в своем Telegram.

«Вражеский огонь опять накрыл Кривой Рог. Российские оккупанты обстреляли своими ракетами критическую инфраструктуру. Известно о значительных разрушениях гидротехнических сооружений», — отметил высокопоставленный чиновник.

В то же время Резниченко, сейчас представители спасательных и аварийных служб уже приступили к ликвидации последствий «прилетов» и все свои усилия направляют на предотвращение техногенной катастрофы. Глава Днепропетровской ОВА уверен, что Россия прибегла к очередному ракетному террору, но призвал не паниковать.

О ракетном ударе россиян по Кривому Рогу написал в соцсети глава местной военной администрации Александр Вилкул, но не рассказал подробностей. Этот город уже несколько дней подряд обстреливается от обстрелов, а последствия удара по дамбе все еще не ликвидированы. Спасатели продолжают восстановительные работы.

Напомним, ранее мы уже писали о взрыве в оккупированном Херсоне, в результате чего ранения получила одна из коллаборанток.