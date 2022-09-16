Как сообщает «НБН», об этом на брифинге рассказала руководитель объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Представители СМИ поинтересовались распространенной в социальных сетях информации о том, что оккупанты подобными действиями намеревались спровоцировать разлив реки Ингулец, чтобы осложнить украинским военнослужащим, находящимся возле Херсона, их дальнейшее продвижение.

«Каждый, кому приходилось изучать географию, включая экономическую географию, должен понимать наличие такого влияния. Такая взаимосвязь вполне понятна. На самом деле река связана с тем, что дамбы корректируют ее наполненность, из-за чего и возникают такие атаки. Враг намерен выяснить, каким образом им могут помочь силы природы или урбанизации», — отметила Гуменюк.

По словам представительницы Минобороны, для россиян атаки по критической инфраструктуре, включая подстанции и тепловые станции – это также новый этап их боевых действий с целью психологического и социального давления на украинцев.

Напомним, ранее мы уже писали о новых ударах РФ по Кривому Рогу.