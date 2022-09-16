Как сообщает «НБН», об этом заявили в пресс-службе компании.

В частности, известно, что общая стоимость озвученных убытков, которые были причинены активам общества – Каховской гидроэлектростанции и ветровой электростанции, расположенной на острове Змеиный, в соответствии с оценками независимых экспертов, составляет около 17 миллиардов гривен.

«В частности, несмотря на международное осуждение российского вторжения в Украину и требованиями со стороны мирового сообщества прекратить полномасштабные военные действия, Россия не прекращает оккупацию украинской территории, уничтожает объекты гражданской инфраструктуры, а также нападает на мирных жителей», — указано в сообщении.

Более того, в компании подчеркнули, что ЕСПЧ – это международный орган, который обычно рассматривает заявления от лиц, чьи права были нарушены.

Каховская ГЭС находится в южной части Украины примерно в пяти километрах от временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области. Эта станция способна обеспечить регулирование стока реки Днепр для электропитания.

Напомним, ранее мы уже писали о проблемах у оккупантов с движением транспорта по дамбе Каховской ГЭС.