Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Телеграм, есть все предпосылки для того, чтобы утверждать, что в регионе не удастся провести отопительный сезон.

Дословно из его заявления:

«Этой зимой в Луганской области не удастся провести отопительный сезон. Особенно речь идет о тех городах и населенных пунктах, где дома страдали от обстрелов России более четырех месяцев. Войска Путина уничтожили там практически всю инфраструктуру».

Даже если ВСУ и смогут в быстром темпе деоккупировать Луганскую область от рашистов, власти будут обращаться к местному населению с призывом не возвращаться быстро домой, так как если тепловые котлы и можно будет восстановить быстро, то отремонтировать систему теплоснабжения такими же темпами не удастся, и до зимы успеть это нереально.

Также Сергей Гайдай напомнил, что эвакуироваться из региона можно через Запорожскую область, или же через Россию и страны Балтии.

Ранее глава Луганской ОВА рассказал, как местное население массово вышло на стихийный митинг в Луганске.