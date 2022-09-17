Как сообщает «НБН», об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил глава Изюмского батальона территориальной обороны Юрий Корсунов.

Он пояснил, что с целью налаживания процедуры оформления и дальнейшей выплаты пенсий было принято решение подтянуть специалистов, представляющих другие регионы.

«Оказалось, что у нас достаточно много коллаборантов. После общения с представителями Пенсионного фонда стало известно, что посчи все представители этого государственного учреждения встали на сторону захватчиков. После того, как началось обсуждение вопроса о возобновлении системы, оказалось, что некому оформлять и выплачивать пенсии для наших граждан. Но мы нашли резервы из других районов, уже подтянулись специалисты, которые и наладят этот процесс», — пояснил Корсунов.

В то же время офицер сообщил, что в течение последних шести месяцев многие когда-то представители госучреждений начали работать на стороне врага. Теперь эти коллаборанты пытаются спрятаться, но их уже активно ищут.