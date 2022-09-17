Как сообщает «НБН», об этом в своем Telegram-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«В Донецке, судя по всему, приступили к новой волне мобилизации мужчин. Наши источники сообщили, что на въезде из Донецка на Мариупольской развилке 16 сентября российские захватчики останавливали движение автобусов в район Мариуполя и Волновахи. Если у мужчин не было регистрации в Мариуполе, Волновахе и районах – их сразу же возвращали в город», — проинформировал высокопоставленный чиновник.

Кроме того, Андрющенко добавил, что некоторых мужчин, которых останавливали у въезда из Донецка, незамедлительно грузили в автобусы с оккупантами.

Ранее СМИ писали, что Москва в два раза усиливала темпы скрытой мобилизации, и этому послужило дальнейшее контрнаступление украинской армии на Донбассе. Также с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину бойцы ЧВК «Вагнера» собрали свыше одной тысячи заключенных в российских колониях, которые дали согласие на участие в войне.