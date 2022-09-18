Как сообщает «НБН», причиной разводов не всегда является неверность одного из партнеров или ощущение безысходности. Причины могут быть действительно удивительными.

Вы слишком долго ездите на работу

Возможно, долго стоять в пробке для вас очень напряжно. Возможно, застряв в бесконечной очереди машин, вы тратите драгоценное время, которое могли бы провести вместе. Шведские ученые, опубликовавшие свое исследование в журнале Urban Studies, обнаружили, что у людей, которые тратят на дорогу и обратно с работы более 45 минут, значительно повышена вероятность развода.

10-летнее исследование, проведенное на нескольких миллионах шведов, показало, что 14 процентов случаев развода было среди пар, в которых один или оба партнера долго добирались до работы, а среди пар, члены которых работали ближе к дому, — «всего» 10%.

Все ваши друзья так делают

Еще одна странная причина развода — социальные последствия. Когда самые близкие нам люди начинают жениться и создавать семьи, мы часто думаем, что должны делать то же самое. Аналогичная цепная реакция происходит с разводами, когда после нескольких лет брака люди уже начинают интересоваться, что нужно, чтобы развестись, какой адвокат по разводам в Киеве будет лучшим выбором, и как выглядит вся процедура.

Оказывается, они происходят на 75% чаще, когда разводится близкий друг или член семьи пары, и на 33% чаще, когда разводится друг друга. Утешает то, что влияние других браков также может быть положительным — оказывается, у нас больше шансов наладить собственные отношения, если знакомая пара начинает лучше ладить.

Первый ребенок — девочка

Звучит несколько абсурдно, но с точки зрения ученых Вашингтонского университета реальным стимулом к ​​разрыву отношений является женский пол первенца.

Хотя это может показаться немного шокирующим, но пары с первой девочкой разводятся чаще. С другой стороны, в случае неформальных отношений, при которых родится мальчик, шансы выйти замуж существенно возрастают.

Вы делите домашние обязанности

Норвежские эксперты доказывают, что причины развода могут быть еще более удивительными. Их результаты показывают, что частота расставаний выше в случае пар, которые работают вместе по дому. Они возникают реже, когда обязанности, связанные с уходом за ребенком, ложатся в основном на мать. Поддержание такого типа партнерства в деловых вопросах также является катастрофой.

Партнер серьезно болен

Обескураживающая статистика доказывает, что распад брака может иметь непосредственное отношение к серьезной проблеме со здоровьем у одного из партнеров. Исследование, проведенное на группе из 3000 женатых людей старше 50 лет, показывает, что около число мужчин, которые решили развестись после того, как их жена заболела раком, инсультом или начала страдать от проблем с сердцем или легкими увеличилось на 6 процентов. Авторы эксперимента, результаты которого были опубликованы в Journal of Health and Social Behavior, также предполагают, что болезнь мужа в сочетании с потерей материальной обеспеченности чаще побуждает женщин к такому решению.

Женщина-врач

Более ранние исследования показали, что профессия врача связана с повышенным риском распада брака. По последним данным, как раз наоборот — врачи-мужчины разводятся реже, чем дантисты или юристы.

Однако есть одно исключение: женщина-врач. Риск расставания возрастает, если она еще и работает более 40 часов в неделю. Интересно, что это соотношение падает, когда такую ​​позицию занимает мужчина.

Напомним, ранее мы также писали о том, как сохранить брак во время войны: психолог озвучила причины развода и объяснила, как его предотвратить