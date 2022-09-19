Как сообщает «НБН», об этом пишет белорусское издание Onliner со ссылкой на пресс-службу компании.

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Мы временно снова откроем наши три магазина для продажи оставшихся товаров и будем держать их открытыми в течение ограниченного периода времени.

– заявили в компании.

Магазины H&M не работают в Беларуси с начала марта. Их планировали открыть в августе, но этого не произошло. Новая дата временного открытия магазинов – 19 сентября.

В то же время, ритейлер пока не планирует возобновлять работу своих магазинов в Украине. Об этом в компании заявили в ответ на запрос Forbes Украина.

Наши физические магазины и интернет-магазин в Украине остаются закрытыми для последующего сообщения

– заявили в компании.

Также в компании заявили, что находятся в постоянном диалоге с украинскими коллегами и продолжают выплату зарплат. Также H&M предоставляет возможность временного трудоустройства коллегам, вынужденным выехать в соседние страны.

Ранее сообщалось, что шведский H&M выставил на продажу российский бизнес. По оценкам экспертов, ритейлеру будет трудно найти одного покупателя на весь бизнес, а местный топ-менеджмент надеется потянуть время.

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