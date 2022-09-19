В соцсетях появилось видео, где российские оккупанты занимаются разминированием территории с использованием «инновационной» технологии, информирует «НБН».

Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» показал кадры с сапером «второй армии мира», который использует длинную палку для разминирования территории. Суть оригинального метода заключается в том, что военные просто тыкают в противопехотные мины, пока они не сдетонируют.

Остается только гадать, сколько путинских захватчиков самоликвидировалось при уничтожении снарядов таким «безопасным» способом.

Отметим, что ранее в Сети показали, как «освободители» пытаются усилить защиту боевой техники. Военный эксперт Александр Коваленко опубликовал фотографию российского танка, который «укрепили» с помощью обычных камней. «Нанотехнология» «второй армии мира» насмешила пользователей соцсетей.