Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым, обнародованное в социальной сети Facebook, на административной границе с Херсонской областью зафиксировано строительство фортификационных сооружений для захватнических войск.

Дословно из обнародованного сообщения:

«На административной границе с Херсонской областью было отмечено возведение фортификационных сооружений. Они нужны для личного состава войск Путина».

Поиск «добровольцев» в 810-ю бригаду ВС РФ

В это же время известно, что на территории незаконно аннексированного полуострова на автозаправочных станциях вешают объявления, на которых предлагается идти «добровольцем» в 810-ю бригаду морской пехоты ВС РФ с целью выполнения так называемой «специальной военной операцией».

Примечательно, данные Генерального штаба говорят о том, что именно эта бригада уже потеряла 85 процентов личного состава.

screenshot — facebook.com/ppu.gov.ua

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Дмитрия Пескова относительно вероятности проведения переговоров с Украиной.