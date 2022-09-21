Патриарх Русской православной церкви Кирилл заявил, что над украинским народом нависла опасность – его пытаются «переформатировать» и сделать государством «противным святой единой Руси», информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское информагентство «РИА Новости».

По словам епископа РПЦ, несмотря на это, в сердцах россиян не должно появляться чувство о том, что жители соседней страны являются врагами.

В то же время в Украине после полномасштабного вторжения путинских войск православная церковь отказалась поминать патриарха Московского на богослужениях, а священники собрали подписи, чтобы подать иск против главы РПЦ. Кроме того, в июле Православная церковь Украины призвала Вселенского патриарха Варфоломея лишить престола епископа Русской православной церкви, который одобряет кровавую политику Москвы.