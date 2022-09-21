Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Sky News, во внешнеполитическом ведомстве Китая прокомментировали информацию об объявленной в РФ частичной мобилизации.

В частности, в МИД КНР заявили, что сторонам нужно садиться за переговорный стол. В частности, там призвали Киев и Москву «начать консультации и диалог, чтобы можно было найти способ решить общие проблемы безопасности».

Так, министр иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил:

«Позиция Китайской народной республики в отношении Украинского государства последовательна и ясна».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на территории России глава Кремля Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.