Выступая с речью, руководитель Минобороны страны-агрессора сообщил, что российские войска потеряли во время «спецоперации» 5937 военных, в то время, как Украина якобы осталась без половины вооруженных сил, информирует «НБН».

На заявление Шойгу, который в десять раз занизил реальные цифры погибших на войне оккупантов, отреагировал российский военный корреспондент и пропагандист Семен Пегов.

«Не знаем, как у Шойгу, но у нас больше», – иронично прокомментировал псевдожурналист данные о потерях в армии РФ в своем Telegram-канале WarGonzo.

Напомним, что внезапно озвучила правду о войне в эфире российского телевидения пропагандистка Ольга Скабеева. Псевдожурналистка «дискредитировала» путинские оккупационные силы, признав эффективность контрнаступления на Харьковщине.