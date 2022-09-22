Центр экономической стратегии опубликовал отчет об экономике нашей страны в период военного положения. Специалисты отмечают, что спустя полгода после полномасштабного нападения РФ рынок труда стабилизируется, информирует «НБН».

Эксперты заметили, что область продаж по количеству вакансий даже превышает довоенные показатели, работодатели стали приглашать людей без опыта и квалификации, обучая их на месте.

Во время войны легко смогут найти работу продавцы, кассиры, администраторы торговых залов, менеджеры по продажам, а также бухгалтеры и финансисты.

Кроме того, больше всего вакансий предлагают и специалистам без опыта работы, студентам. В этом же списке – IT-специалисты, специалисты в сфере маркетинга и PR, эксперты в сфере логистики и строители.

Ранее заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк озвучил неофициальные данные по рынку труда. Он рассказал, сколько украинцев претендует на одно место работы.