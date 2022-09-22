Грабский заявил, что для армии Украины важно освободить Лиман, где захватчики находятся в полуокружении, так как это станет важным успехом, открыв дополнительные факторы угрозы для путинских войск на этом направлении, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам полковника, если мы говорим о возвращении этого города под контроль ВСУ, говорим уже о выходе защитников на оперативное пространство на Луганщине.

В совокупности с возможным наступлением от Купянска Харьковской области, где закрепились наши бойцы, и ниже которого реку Оскол трудно форсировать, поскольку она достаточно широкая, ВСУ имеют выгодные позиции для наступления.

По этой причине украинским защитникам важно вернуть под контроль Лиман, что позволит им продвигаться на этом направлении, освобождая как можно больше территорий.

Напомним, что террорист Игорь Гиркин похвалил наступление украинских военных и в очередной раз озвучил неутешительные перспективы оккупантов.