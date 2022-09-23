В эфире программы российского оппозиционера Марка Фейгина Арестович посоветовал россиянам устроить бунт на аннксированном Крымском полуострове, информирует «НБН».

После объявления Путиным мобилизации в РФ по всей стране прошли немногочисленные митинги, на которых силовики массово задерживали людей. Советник главы ОПУ считает, что Крым – самое лучшее место для восстания россиян против кремлевского режима.

По словам Арестовича, в Крыму граждане страны-оккупанта смогут опереться на местных, которые получат возможность доказать свою верность Украине. Взбунтоваться, как считает представитель Офиса Зеленского, смогут и крымские татары.

Арестович считает, что на полуострове решится проблема подавления сопротивления митингующих со стороны силовиков РФ. Он напомнил о заявлении экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса. Генерал в отставке говорил, что, если что-то пойдет не так, будет нанесен удар по Черноморскому флоту оккупантов, в частности, по его базам.

В пользу выбора Крыма местом для массовых протестов говорит присутствие ВСУ и Альянса в виде авиации и флота около полуострова.

Отметим, что Фейгин рассказал, почему митинги молодых россиян не сыграют роли и кто вместо них должен выйти на протесты против мобилизации.