Международная исследовательская компания Ipsos провела соответствующий соцопрос для польского сайта журналистских расследований OKO.press, информирует «НБН».

Исследование показало, что отношение жителей Польши к украинским переселенцам за полгода войны не изменилось. У поляков поинтересовались, хорошо или плохо будет для их страны, если беженцы из Украины останутся там на много лет.

14% респондентов выбрали ответ «безусловно хорошо», 51% опрошенных считает, что «скорее хорошо» и лишь 27% участников исследования не довольны перспективой того, что украинцы могут остаться в их стране.

Отметим, что польские социологи выяснили, нравится ли эмигрировавшим гражданам Украины жить в их стране. Исследование подтвердило высокий уровень симпатии украинцев к соседнему государству.