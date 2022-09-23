Макарук отметил, что 300 000 – воображаемая цифра для сокрытия масштабов ранее проведенной скрытой мобилизации, реальный подсчет призывников никто вести не будет, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Также россиянам таким способом «запудривают мозги», показывая населению, что из 140 миллионов граждан заберут на войну якобы всего 300 000 человек, поэтому им переживать не стоит.

Эксперт подчеркнул, что новобранцы оккупационной армии не смогут получить серьезную военную подготовку, поскольку в ВС РФ нет командного состава низшего звена, который «делает» поле боя, сержантов и младших офицеров.

Напомним, что в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассказали, когда Украина ощутит на фронте результаты мобилизации в РФ.