Как информирует «НБН» со ссылкой на данные, обнародованные в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Херсонской области враг пытается получить данные местного населения под предлогом «качественного распределения гуманитарной помощи».

Касательно же Запорожской области, там захватчики на временно оккупированных территориях обещают местным жителям деньги, а также технику и даже российское гражданство за предоставление своих личных данных.

Как известно, во время своего последнего обращения Путин заявил, что в России будет начата частичная мобилизация, а также отметил, что Россия однозначно поддержит результаты псевдореферендумов на территории Донецкой, Луганской, а также Запорожской и Херсонской областях.