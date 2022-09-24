В частности, как пишет «НБН», на странице Генерального штаба ВСУ в «Фейсбук» было опубликовано видеоподтверждение вышесказанному. На кадрах запечатлен момент уничтожения российской зенитной установки ЗУ-23-2, что предотвратило обстрел позиций украинских защитников.

В сообщении, обнародованному к видео, говорится:

«Нападающие так и не смогли обстрелять позиции украинских войск. Один точный выстрел и зенитная установка РФ (ЗУ-23-2) на базе автомобиля «Зил-131» начала пылать как скирда соломы».

В это же время отмечается, что водитель военного автомобиля начал убегать в сторону вероятной помощи, однако тем самым доставил захватчикам еще больше проблем, ведь огонь перекинулся на вражеский склад БК.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что новым заместителем Шойгу был назначен Мизинцев.