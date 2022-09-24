Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей раскрыл некоторые, якобы известные ему детали, о бункере президента-диктатора РФ Владимира Путина, где он мог бы спрятаться в случае ядерной атаки, сообщает «НБН»

Слова россиянина передали журналисты Marca. Сообщается, что тиран может уже давно там скрываться, изредка выезжая на официальные встречи.

По мнению политического аналитика, бункер Путина расположен глубоко под землёй в Западной Сибири, недалеко от границ России с Монголией, Китаем и Казахстаном. Это едва ли не одна из самых отдаленных точек РФ.

Чтобы долететь туда из Москвы, понадобится почти шесть часов, ведь расстояние от столицы РФ до бункера – 4000 км. Добраться на авто будет очень тяжело.

Валерий Соловей считает, что бункер – высокотехнологичное место, которое около 10 лет назад построила компания «Газпром». Поговаривают, что на территории объекта построена высоковольтная подстанция, которой достаточно для питания небольшого города.

В бункере якобы могут поместиться до 100 тысяч человек, однако никто точно не знает, кто, кроме семьи Путина и его союзников, может рассчитывать на место под землей.

Впрочем, о секретном убежище диктатора разговоры шли задолго до начала полномасштабной войны в Украине. Насколько реально описанное место и с какой целью было создано, – неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что найден бункер, где находится Путин: Аваков озвучил, что будет означать применение Россией ядерного оружия