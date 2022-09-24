Как информирует «НБН», об этом рассказал «Крим SOS» собеседник из числа крымских татар в оккупированном Крыму. Как известно, мобилизация на полуострове, в первую очередь, касается именно крымских татар.

Согласно информации «Украинской правды», 80 процентов из всех врученных в Крыму повесток вручили именно представителям кырымлы.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Людей прямо из домов забирают в военкоматы. Все мужчины буквально черные ходят. Никто участвовать в войне против собственной страны желания не имеет. Не хотят ехать и убивать украинцев».

В результате полного отсутствия желания воевать против ВСУ, огромное количество мужчин с семьями покидают Крымский полуостров. Людям приходится уезжать из территории Крыма в ближайшие приграничные государства с РФ: Казахстан, Беларусь, Армению и Грузию.

Немаловажно отметить, что по мнению правозащитников «Крим SOS», мобилизация крымских татар может привести к геноциду. Кроме того активисты пояснили, что Москва намеренно уничтожает коренной народ Украинского государства, бросая их на войну против своей же страны.

Напомним, ранее гарант Конституции Украины Владимир Александрович Зеленский рассказал, сколько каждый день гибнет украинских военных на фронте.