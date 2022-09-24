Как информирует «НБН», Службе безопасности Украины удалось установить личность чиновника из Росгвардии, который отдавал преступные приказы. Именно он распорядился, чтобы захватнические силы пытали украинцев на территории Херсона. Более детально об этом говорится в материале на официальном ресурсе СБУ.

Отмечается, что речь идет о полковнике полиции Александре Науменко, заместителе руководителя управления Росгвардии Ростовской области. Его позывной «Альфа».

Информация, обнародованная СБУ, говорит о том, что с марта месяца Науменко руководит военнослужащими Росгвардии, а также представителями незаконных вооруженных формирований страны-агрессора на территории временно оккупированного Херсона.

Именно по приказам этого человека в городе осуществляются незаконные задержания граждан из числа местных жителей, к которым потом оккупанты применяют пытки, проникают в их жилища и завладевают их имуществом. Также было установлено, что Александр Науменко принимал непосредственное участие в разгоне мирного населения в Херсоне.

Известен факт, когда он отдал указание военным РФ. Впоследствии оккупанты похитили двух граждан Украины, после чего их на протяжении двух недель жестко пытали. Они пытались всячески выбить из них данные относительно военных Вооруженных сил Украины, а также местах их дислокации. Кроме того, наших соотечественников склоняли к сотрудничеству.

Напомним, ранее стало известно имя соратника Кадырова, который причастен к зверствам в Буче.