Документ опубликовало агентство «Москва», сообщает «НБН»

В частности, косвенно или напрямую предлагается оформление фиктивных документов, являющихся основанием для освобождения от призыва на военную службу по мобилизации, содействие в уклонении от призыва на военную службу, консультирование по вопросам уклонения, посредничество в вопросах уклонения.

Комиссар напомнил, что уклонение от военной службы является уголовным преступлением, за пособничество в котором также полагается ответственность. Он также заявил, что в адвокатских предложениях есть сведения, распространение которых якобы подпадает под статью о «дискредитации» вооруженных сил.

Щепилов попросил Полякова «распространить публичную позицию… о недопустимости содействия уклонению граждан от призыва», провести с адвокатами разъяснительную работу и организовать «мониторинг информации о подобной деятельности» и «информирование компетентных органов».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Казахстане отказались спасать россиян от объявленной Путиным мобилизации