Как информирует «НБН», об этом в Телеграм сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Дословно из заявления Лукашука:

«Согласно уточненным данным, в результате обстрелов хлебзавода в Марганце, которые произошли сегодня утром, ранения получили три человека, из которых одна женщина и двое мужчин. Известно, что все они в больнице».

Он отмечает, что в дневное время захватчики нанесли удар по Марганецкой общине из РСЗО «Град». Благо, что в этот раз жертв удалось избежать.

Под вечер враги при помощи «Ураганов» открыли огонь по Зеленодольской общине. В результате нанесенного оккупантами удара пострадали производственные строения.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что под Мариуполем прогремели взрывы.