Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Дословно из обнародованного Генштабом сообщения:

«В Херсонской и Запорожской областях мужчинам призывного возраста, которые отказались от гражданства Украины, получив российские паспорта, представители оккупационных сил начали вручать повестки о мобилизации».

Ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей вражеские силы выманивают у украинцев личные данные.