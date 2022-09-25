Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении городского совета Одессы со ссылкой на сообщение ОК «Юг».

В частности, отмечается, что двадцать пятого сентября Одесса в очередной раз была атакована беспилотными летательными аппаратами иранского происхождения. Речь идет о дронах-камикадзе Shahed-136.

Захватчики три раза попали в административное здание в центре города. Известно о продолжающихся работах по тушению пожара.

Также сообщается, что один из дронов был сбит силами противовоздушной обороны. Жертв в результате атаки врага, к счастью, нет.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Михаил Подоляк прокомментировал продажу Ираном России беспилотников Shahed-136.