Как информирует «НБН», об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, которая была обнародована по состоянию на 18 часов.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Российское командование без какой-либо подготовки направляет непосредственно на линию соприкосновения на доукомплектование понесших потери подразделений новоприбывших по мобилизации военных. Естественно, это оказывает весомое влияние на снижение уровня морально-психологического состояния вражеских сил. Соответственно, качество выполнения задач будет также низким».

Напомним, ранее Сергей Аксенов заявил о выполнении плана по мобилизации на территории незаконно аннексированного Россией Крыма.