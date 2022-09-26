Как информирует «НБН», об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» рассказал журналист Юрий Бутусов.

В частности, он написал:

«Сегодня появились данные о том, что был захоронен в России начальник ракетных войск и артиллерии тридцать пятой общевойсковой армии Вооруженных сил России, полковник Борис Тотиков».

Ранее от российских источников поступала информация о том, что накануне наступления Украины под Балаклеей по дислоцирующемуся на территории Изюма штабу войск России ВСУ нанесли удар «Хаймарсами».

«Именно штаб тридцать пятой армии отвечал за управление войсками на территории этого района, это именно в их полосе произошел прорыв».

Согласно словам Бутусова, есть определенные основания утверждать, что командование ВС РФ понесло там существенные потери.

Напоследок журналист добавил:

«Руководитель ракетных войск и артиллерии является одним из главных звеньев в современных боевых действиях. Теперь стало понятно то, что разгром россиян был в весомой степени связан с потерей управления, а также точным определением украинской разведкой дислокации штабов России и их точным поражением».

Ранее мы уже писали о том, что аналитик рассказал, сколько российских военных успеет пройти подготовку до нового года.