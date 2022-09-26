Британская разведка сообщила, что уже первые группы мобилизованных прибывают на базы, многие из них годами не держали оружие в руках, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Соединенного Королевства.

Теперь РФ при обеспечении обучения новобранцев столкнется с административной и материально-технической проблемой. В сообщении сказано, что подготовка мобилизованных в России, в отличие от западных армий, проходит в своих подразделениях, а не в специальных учебных центрах.

В Минобороны Британии объяснили, что обычно в каждой бригаде ВС РФ один из батальонов остается в гарнизоне, который предоставляет инструкторов для подготовки новобранцев, а два других задействуют. Однако сейчас страна-оккупант бросила третьи батальоны в котел войны.

В разведке предполагают, что мобилизованных отправят в Украину без или с минимальной подготовкой из-за спешки и нехватки инструкторов, что обернется большими потерями для путинских войск.

Ранее эксперт рассказал, сколько на самом деле оккупанты могут отправить людей на войну в Украину, несмотря на заявления Минобороны РФ о призыве 300 000 граждан.