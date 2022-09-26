В американском издании The New York Times эксперт пишет, что вероятность использования РФ ядерного вооружения может стать точкой, в которой интересы Киева и Вашингтона разойдутся, информирует «НБН».

По словам Даутта, объявления мобилизации в России отодвигает ядерную угрозу, что говорит о готовности Кремля применять конвенционное вооружение.

Однако Путин может нажать на «красную кнопку», если окажется в безысходном состоянии, поскольку он не рассматривает вариант поражения в Украине.

Последствия такого отчаянного шага диктатора будут ужасающими и для мирового сообщества, и для самой России, поскольку начнется столкновение с блоком НАТО, ее экономика рухнет окончательно, а страна окажется в полной изоляции.

Эксперт считает, что условные 20% вероятности ядерной атаки со стороны РФ – все равно ужасный показатель и украинское руководство должно быть готовым к принятию такого риска, ведь США могут воздержаться и искать дипломатические пути решения ситуации.

Ранее генерал США Бен Ходжес рассказал, как ответит Вашингтон, если российские захватчики применят ядерное вооружение на украинской территории.