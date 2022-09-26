На своем YouTube-канале военный эксперт высказался о мобилизации в РФ. Жданов выразил сомнение относительно того, что страна-агрессор сможет собрать для войны против Украины до одного миллиона человек и отправить их на фронт одновременно, информирует «НБН».

По словам эксперта, призыв на военную службу в России может затянуться до весны следующего года, а 300 000 граждан Кремль мобилизует до конца ноября или декабря.

Жданов утверждает, что по плану Путина наша страна должна капитулировать и подписать договор на выгодных для него условиях до 15 ноября. Диктатор надеется, что Украина откажется от интеграции в Североатлантический Альянс и от своих окупированных войсками РФ территорий.

Эксперт не сомневается, что если украинские защитники смогли сломить профессиональную армию Путина при наличии советского вооружения, то сейчас, благодаря помощи западных партнеров, справятся и с «аматорскими» войсками.

Ранее в Комитете ВРУ рассказали, когда Украине на фронте почувствует результаты мобилизации в РФ.