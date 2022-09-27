«Освободитель» в беседе с женой признается ей, что из-за провала «спецоперации» у него началась апатия, депрессия. Он деморализован, поскольку из 2000 человек у них осталось только 20, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал ГУР МОУ.

«Раньше шутки были, отсюда либо «200», либо «300», теперь это не шутки», — сообщает оккупант.

Россиянин предупреждает жену, что возможно скоро ему перестанут платить зарплату, поскольку власти не смогут всем выплачивать компенсации за смерть или ранения.

«Потому что, зая, скоро пол России здесь будет», — прогнозирует захватчик.

«План то какой изначально был, пару дней и все», — жалуется оккупант на то, что война продолжается почти 8 месяцев, а впереди боевые действия в сложных условиях из-за зимы.

Россиянин заявил, что если ему после всего пережитого ада не предоставят льготы и не наградят медалью, то он «пойдет в оппозицию».

Жена сообщает путинскому бойцу, что у него ранее был шанс уехать из Украины без последствий, а теперь за отказ от участия в «спецоперации» ему дадут 10 лет лишения свободы. Она советует мужу подумать над тем, чтобы сесть в тюрьму, где безопаснее, чем на фронте.

«Я буду молиться на ранение», — сообщил свое виденье выхода из ситуации россиянин, добавив, что их «трехсотые» уезжали со слезами радости домой.

Ранее ГУР выложило запись разговора захватчика, который рассказал жене, как «профессионализм» российских командиров помогает украинским военным.