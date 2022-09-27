Женщины написали коллективное письмо к ставленнику Кремля в оккупированной Донецкой области, призывая его наказать кадыровцев за военные преступления. Фотография обращения распространяется в соцсетях, информирует «НБН».

Родные бойцов 1-го армейского корпуса «народной милиции ДНР» пожаловались, что мужчин «мобилизовали» из Докучаевска и отправили на фронт, несмотря на отсутствие у них военного опыта.

Позже два «призывника» стали жертвами изнасилования кадыровцами. Женщины рассказали, что беспрецендентный случай произошел в селе Берестовое на виду других бойцов, некоторые из которых хотели вступиться за «мобилизованных», однако приспешники главы Чечни предупредили, что «пристрелят их как собак».

В обращении родсвенники жертв отметили, что командование скрывает факт преступных действий «чеченских беспредельщиков», чтобы не конфликтовать с кадыровцами.

Ранее в Сети распространили предсмертное письмо «мобилизованного» из ОРЛО. Солдат жалуется, что его отправили, как пушечное мясо, без оружия, боекомплекта и средств защиты.