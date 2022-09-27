В комментарии изданию «Украинская правда» представитель Офиса Зеленского заверил, что, в отличие от России, Украина не бросит на поле боя неподготовленный резерв, поскольку в армии важно не количество бойцов, а их качество, информирует «НБН».

Подоляк отметил, что в нашей стране идет война тяжелой артиллерии и сложной техники. На фронте должны работать специалисты, поэтому в вопросе призыва важно не говорить о его механическом проведении, а о качественной подготовке военных.

По словам советника главы ОПУ, коррективы в вопросе мобилизации Киев будет вносить исходя из ситуации на поле боя и количества отправленных из России на первую линию призывников, а также того, как они себя проявят.

Напомним, что в штабе Командования Сухопутных войск ВСУ рассказали, когда закончится призыв в нашей стране и по какому принципу проходит мобилизация в армию Украины.