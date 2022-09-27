В эфире национального телемарафона Игнат сообщил, что в последнее время путинские войска перестали использовать высокоточное оружие, в частности, ОТРК «Искандер» и крылатые ракеты «Калибр», информирует «НБН».

По словам представителя Командования Воздушных сил, по всей видимости, российские оккупанты решили приберечь такие ракеты для ударов по целям, которые они считают стратегическими – объектам критической инфраструктуры Украины. Возможно, «освободители» экономят высокоточное оружие, чтобы атаковать нашу страну зимой.

Напомним, что ранее украинская разведка выяснила, что у путинских войск осталось в арсенале менее 200 ракет «Искандер», поэтому захватчики применяют для ударов ракеты С-300.

Как сообщалось, лидер украинцев Владимир Зеленский сообщил, сколько ракет выпустили оккупанты из Российской Федерации по территориям нашей страны.