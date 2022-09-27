Центр стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram-канале опубликовал фотографию перечня из 29 пунктов, в котором указано, что должны самостоятельно закупить российские призывники для отправки на войну в Украину, информирует «НБН».

Поскольку с обеспечением «второй армии мира» ситуация обстоит плохо, мобилизованных обязуют приобретать самостоятельно все необходимое для «военной командировки».

В документе указаны 29 вещей, которые призывники должны иметь с собой. Мобилизованные должны покупать себе все, начиная от трусов и заканчивая обмундированием.

Что примечательно, слова «бронешлем» и «бронежилет» выделены жирным шрифтом и рядом с ними стоит пометка большими буквами «желательно», так как средства защиты, которые обычно выдают оккупантам, фактически одноразовые.

Командование ВС РФ не предоставит новобранцам и аптечки, поэтому в случае травмы или ранения те, кто не позаботится о покупке медицинских средств и инструментов, не смогут оказать себе первую помощь.

Отметим, что британская разведка указала на еще одну проблему мобилизации в РФ: в армии Путина призывникам не смогут обеспечить качественное обучение перед отправкой на фронт.