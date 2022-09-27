В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что до официального объявления диктатором мобилизации Кремль отправлял на убой в нашу страну граждан неславянских этнических групп РФ, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ГУР МОУ.

По данным разведки, среди убитых российских захватчиков менее 40% были представителями малых народов из Дагестана, Бурятии, Краснодарского края, Башкортостана и Волгоградской области.

Кроме того, количество ликвидированных украинскими военными «освободителей» из бедных регионов РФ значительно больше, чем из развитых.

В ГУР отмечают, что сейчас повестки массово вручают представителям интеллигенции из центральных регинов и крупных промышленных предприятий. Таким образом Путин хочет избавиться от граждан, которые протестуют против его политики и представляют угрозу кремлевскому режиму.

Напомним, что российский правозащитник Марк Фейгин заявил, что митинги молодежи в РФ не сыграют роли и выходит с протестом должна другая категория граждан страны-оккупанта.