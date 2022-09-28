Во время брифинга представитель Пентагона рассказал, что первые две системы противовоздушной обороны NASAMS Украина получит в течение двух месяцев, информирует «НБН».

По словам Райдера, в будущем Соединенные Штаты Америки передадут для ВСУ еще шесть таких ПВО-систем. Он сообщил, что не может назвать конкретную дату, когда произойдет поставка NASAMS, но отметил, что это будет более длительный срок.

Спикер Пентагона добавил, что зенитные ракетные комплексы NASAMS не будут изыматься из имеющихся запасов, а произведутся промышленностью.

Напомним, что спикер Командования Воздушных сил ВСУ рассказал, что зенитные ракетные комплексы NASAMS и IRIS могут уничтожать кроме вражеских боевых самолетов.