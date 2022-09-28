Bloomberg пишет, что президент-агрессор Российской Федерации не отказывается от намерения захватить всю Украину. Источники в Кремле рассказали, что за счет новобранцев Путин надеется вернуть оккупантам инициативу на фронте и продвинуться вглубь территории соседней страны, информирует «НБН».

В частности, диктатор хочет бросить подразделения мобилизованных на Харьков и Одессу. Кроме того, российское руководство не сомневается, что сможет воевать до конца, а потом объявить о переговорах и оставить часть оккупированных регионов себе.

В то же время авторы материала отмечают, что российские призывники, которые немотивированы и плохо обучены, не смогут существенно изменить ситуацию на фронте, кроме как, сдержать наступление ВСУ.

Ранее Главное управление разведки Украины сообщило, какую категорию граждан Российской Федерации, представляющую угрозу кремлевскому режиму, Путин хочет уничтожить с помощью мобилизации.