Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Твиттер» Михаил Подоляк написал, что диктатор из России Путин намерен смертельно вести войну в Украине силами офисного планктона, а также стариков.

Дословно из заявления Подоляка:

«Это мобилизация по-русски. Тех, кого призвали, им не выдают экипировку. Также их никто не обучает и не подготавливает к боевым действиям. Мобилизованных сразу же отправляют в места, где идут активные боевые действия. Кроме того, у призванных россиян нет жетонов. Это для того, чтобы их идентификация оказалась невозможной. Путин хочет смертельно воевать силами офисного планктона и стариков».

Ранее Подоляк обратился к россиянам с призывом начать защищать собственную страну изнутри.