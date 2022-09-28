Сегодня серебряные сережки доступны практически всем. Цены на них демократичные, а разнообразие изделий очень большое. Тем более, сегодня уже нет необходимости посещать ювелирные магазины. Вы можете заказать любое понравившееся украшение онлайн с доставкой в интернет-магазине Золотой Век.

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Разновидности серебряных сережек

В продаже чаще всего встречаются такие виды серебряных сережек:

С английским замком. Пожалуй, это самый распространенный вид, который знаком каждой девушке. Такие украшения легко застегиваются и не теряются, славятся своей исключительной надежностью. С итальянским замком. Застежка устроена по тому же принципу, что и в английских сережках. Отличие в том, что она скрывается за мочкой уха и остается невидимой для окружающих. Пусеты. Наиболее удобный тип крепления, который многие выбирают именно из-за его простоты и неприхотливости. Такие изделия обычно имеют сравнительно небольшой или даже миниатюрный размер. Эти серьги часто используются в качестве украшений для юных девушек. Серебряные сережки с французским замком. Застежка в таких изделиях выглядит как изогнутая проволочка с петелькой для защелкивания. Подобные украшения выглядят элегантно и часто декорируются драгоценными камнями. Конго. Такие серьги выполнены в виде колец, которые могут отличаться по размеру и типу декора. Свисающие кольца делают образ девушки более насыщенным и запоминающимся. Мужские серьги. Похожи на женские конго, но, как правило, отличаются набольшими размерами. Чаще всего парни носят серебряную или золотую серьгу в одном ухе.

Как правильно носить серебряные сережки?

Серебряные сережки универсальны, они подходят для любого возраста. Именно такие украшения обычно становятся первыми в жизни юной модницы. Взрослые девушки знают, что изделия из серебра сочетаются практически с любым стилем одежды. Их можно одеть и на вечеринку, и в офис (при условии, что они не перегружены ярким декором). Главное, чтобы серьги сочетались с особенностями фигуры, лица и шеи. Длинные серьги подвески, протяжки и большие кольца конго отлично смотрятся на худощавых девушках с длинной шеей и вытянутой формой лица. Невысоким дамам лучше выбрать пусеты или небольшие колечки, которые удачно дополнят их очаровательный миниатюрный образ.