Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Суспільне».
Дословно из сообщения:
«На территории Херсона слышны взрывы».
В свою очередь местные телеграм-каналы сообщают, о вероятных взрывах в районе Антоновки. Этот населенный пункт располагается вблизи с самим городом.
Также в телеграм-каналах есть информация и о взрывах вблизи гостиницы «Колос», а также суде на территории Олешек.
Напомним, ранее мы уже сообщали, что захватнические войска РФ нанесли удары по территории Запорожской области, используя для этого фосфорные снаряды. Соответствующие фото последствий были опубликованы в Сети.
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