Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Суспільне».

Дословно из сообщения:

«На территории Херсона слышны взрывы».

В свою очередь местные телеграм-каналы сообщают, о вероятных взрывах в районе Антоновки. Этот населенный пункт располагается вблизи с самим городом.

Также в телеграм-каналах есть информация и о взрывах вблизи гостиницы «Колос», а также суде на территории Олешек.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что захватнические войска РФ нанесли удары по территории Запорожской области, используя для этого фосфорные снаряды. Соответствующие фото последствий были опубликованы в Сети.