Как сообщает «НБН«, об этом говорится в обзоре за 29 сентября.

Через семь дней с тех пор, как президент Путин объявил «частичную мобилизацию», наблюдается достаточно массовый выезд из страны россиян, которые хотят избежать призова. Точные цифры неизвестны, но это, скорее всего, уже больше, чем общая численность развернутой РФ группировки для вторжения в феврале 2022 года

– отмечает разведка.

При этом, насколько известно, среди беглецов преобладают наиболее состоятельные и образованные люди.

Если добавить это к фактору тех резервистов, которых все же мобилизуют — внутреннее экономическое влияние меньшей доступности трудового ресурса и ускорение «оттока мозгов», скорее всего, будет становиться все более значительным

— добавляют в обзоре.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какой социальный класс в России хочет уничтожить Путин с помощью мобилизации