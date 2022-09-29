Как информирует «НБН», информацию о ликвидации командира частной военной кампании «Вагнера» Нагина сообщило волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm.

В обнародованном сообщении отмечается, что двадцатого сентября вблизи Бахмута в «груз-200» был превращен сорокаоднолетний командир штурмового отряда ЧВК «Вагнера» Алексей Нагин. Он был известным под позывным «Терек».

Согласно информации волонтерской организации, Нагин был ветераном боевых действий в Грузии, Чечне, Сирии, Ливии и на Донбассе.

За убийство граждан всех вышеперечисленных стран власти РФ наградили Нагина тремя орденами мужества, медалями «За отвагу», «За защиту Крыма», а также платиновой звездой героя ЧВК «Вагнера». Помимо того, этому преступнику при жизни присвоили звания героя РФ, а также временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Напомним, ранее мы писали о том, будет ли в Украине дополнительная мобилизация.