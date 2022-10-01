В новом отчете аналитики ISW отмечают, что украинские защитники отвоюют Лиман за 72 часа. Они пишут, что российские источники сообщали о переброске дополнительных резервов оккупантами для усиления позиций путинских войск в районе города, информирует «НБН».

В то же время, некоторые блогеры РФ раскритиковали военное командование захватчиков за то, что оно не научилось на своих ошибках при контрнаступлении ВСУ на Харьковщине.

В Институте изучения войны добавили, что армия Украины в пятницу, 30 сентября, продолжила атаковать военные объекты российских захватчиков на Луганщине.

Напомним, что в Офисе президента Украины подтвердили, что украинские защитники взяли путинские войска в кольцо в районе Лимана. Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк вспомнил о событиях под Иловайском в 2014 году.