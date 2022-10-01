Кремлевский диктатор Владимир Путин неоднократно заявлял, что страна «в случае необходимости» будет использовать ядерное вооружение. В эфире национального телемарафона Буданов рассказал, чего ожидать от президента-агрессора, информирует «НБН».

Глава ГУР объяснил, что ядерная атака – последний аргумент для РФ и запуск таких ракет будет для Москвы роковым решением. Он считает, что в Кремле не решатся нажать на «красную кнопку», поскольку осознают, что такой шаг не решит проблему.

Начальник военной разведки отметил, что на пропагандистском телевидении кричат о ядерном ударе, однако в планах российского руководства этого нет, ведь оно понимает последствия таких действий. Он добавил, что российские власти знают выход «из этой патовой ситуации», которая разрушает РФ.

Ранее Буданов спрогнозировал, когда и как закончится вооруженное противостояние с путинскими войсками в Украине.